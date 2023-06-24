السيسي ورامافوسا يبحثان الوضع في السودان والوساطة بشأن أوكرانيا وروسيا

التقى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس، في باريس، الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوسا، وذلك على هامش انعقاد قمة «ميثاق التمويل العالمي الجديد»، حيث بحثا ملفات إقليمية ودولية، منها السودان والمبادرة الإفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن السيسي أكد حرص مصر على تطوير علاقاتها مع جنوب إفريقيا في مختلف المجالات.

وأضاف أن اللقاء تناول استعراض مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إضافةً إلى سُبل تعزيز الجهود المبذولة لتسوية النزاعات والأزمات القائمة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية، خصوصاً الأزمة في السودان، ونتائج الزيارة الأخيرة لعدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، إلى كلٍّ من روسيا وأوكرانيا، وذلك في إطار المبادرة الإفريقية للوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية.