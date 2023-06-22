العثور على حطام الغواصة المفقودة قرب حطام تايتانيك



أعلن خفر السواحل الأميركي، الخميس، خلال مؤتمر صحافي من بوسطن إن بقايا الغواصة التي تم العثور عليها قرب حطام "تيتانيك" تشير إلى وقوع "انفجار كارثي" إلى الداخل.

وقال الأميرال جون موغير بعيد إعلان نبأ وفاة الركاب الخمسة إن "موقع الحطام يتفق مع انفجار كارثي للغواصة" إلى الداخل.

من جهتها، قالت شركة "أوشنغيت" المالكة للغواصة في بيان "قلوبنا مع هذه الأرواح الخمسة وكل فرد من عائلاتهم خلال هذه الفترة المأساوية. نأسف لخسارة الأرواح والسعادة التي حملوها معهم لكل من عرفهم".

وعبّر خفر السواحل الأميركي عن تعازيه لعائلات المفقودين الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة "تايتن" التي فقدت منذ أيام في وقت كانت برحلة لمشاهدة حطام السفينة "تايتانيك".

وبوقت سابق اليوم، عثر روبوت يبحث تحت سطح البحر عن الغواصة على "حطام" قرب موقع تحطّم "تايتانيك"، حيث كان الأشخاص الخمسة في رحلة لمشاهدته.

واستخدم الجيشان الأميركي والكندي خصوصا للبحث عن الغواصة، وسائل كبيرة من مراقبة جوية بواسطة طائرات سي-130 أو بي-8 وسفن مجهزة بروبوتات غواصة في موقع سفينة بولار برينس التي انطلقت منها الغواصة "تايتن".

وبحسب فرانس برس، وصلت صباح الخميس سفينة البحث الفرنسية "أتلانت" المجهزة بروبوت فيكتور 6000 القادر على الغوص حتى حطام تايتانيك القابع على عمق أربعة آلاف متر تقريبا، على ما ذكر معهد الأبحاث الفرنسي لاستكشاف البحار Ifremer التابعة له.