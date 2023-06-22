ميقاتي: الفراغ في المؤسسات الدستورية يضع لبنان في المجهول

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أمس، أن الفراغ في المؤسسات الدستورية يتعارض والغاية التي وُجد من أجلها الدستور، ويهدد النظام بالسقوط ويضع البلاد في المجهول.

ودعا ميقاتي، خلال جلسة لمجلس الوزراء انعقدت أمس، إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية في ظل اعتراض البعض على انعقاد جلسات لمجلس الوزراء بسبب التشكيك في دستوريتها، متمنياً أن تكون زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان مناسبة لدفع الحلول في الملف الرئاسي. وأضاف: «الغريب استمرار البعض في التقاعس عن القيام بواجباته في انتخاب رئيس الجمهورية، ويتحامل على الحكومة، ولذلك ندعو إلى الإسراع في انتخاب الرئيس، ونحن لسنا من هواة افتعال المشكلات، وما نقوم به لصون المؤسسات وخدمة للناس وتسيير الأمور الملحة. نحن ضد التعطيل ومع الإنتاجية المستمرة».

وشدد على ضرورة وقف النكد السياسي والتعطيل المستمر، مشيراً إلى أن «بعض الوزراء ماضٍ في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، لاعتبارات سياسية، في الوقت الذي يستمر في مهامه اليومية في الوزارات ويصرّف الأعمال، ويوجه مراسلات الى الأمانة العامة».

ولفت إلى تشديد المجلس الدستوري على وجوب انعقاد الحكومة بهيئة تصريف الأعمال، وممارستها لصلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً حتى ولو كانت في مرحلة تصريف أعمال.

وكانت الجلسة انعقدت بعد اكتمال نصابها، لمناقشة جدول أعمال من 35 بنداً أهمها الموافقة على تجديد ولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفل» للفترة من 2023 إلى 2024.

وكان ميقاتي قد أعرب عن أمله في أن يكون هناك تجاوب مع خطة بلاده لحل أزمة النزوح السوري، بعد أن بات لبنان غير قادر على تحمل وزر هذا النزوح الذي يتسبب بمشكلات على الصعد كافة، في غياب أي خارطة طريق دولية لعودتهم إلى بلادهم.

وجاء تصريح ميقاتي خلال استقباله، الثلاثاء، بعثة العلاقات مع بلدان المشرق في البرلمان الأوروبي برئاسة النائب إيزابيل سانتوس ومشاركة الوفد النيابي المرافق، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

من جهته أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن أمله فى أن يبادر الاتحاد الأوروبي بمساعدة بلاده في إيجاد حل سريع لمسألة النازحين السوريين.

وبحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري: «تم البحث في اللقاء في تطور الأوضاع العامة لاسيما الاستحقاق الرئاسي وأزمة النزوح السوري وتداعياتها على لبنان».

وقال بري: «نأمل من الاتحاد الأوروبي المبادرة إلى مساعدة لبنان في إيجاد حل سريع لمسألة النازحين التي بلغت من الخطورة مرحلة لم يعد باستطاعة لبنان تحملها».