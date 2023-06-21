اشتباكات في سجن نسائي تسفر عن 41 قتيلا في هندوراس

أعلنت الشرطة أن اشتباكا بين عصابات متناحرة خلف 41 قتيلا على الاقل الثلاثاء في سجن للنساء قرب العاصمة الهندوراسية.

وصرح المتحدث باسم الشرطة أدغاردو باراهونا لوكالة فرانس برس أن "41 شخصا قتلوا" على الأقل في سجن النساء الواقع على بعد 25 كيلومترا شمال العاصمة تيغوسيغالبا.

واكتشفت السلطات الهندوراسية 25 جثة محترقة في سجن سينترو فمينينو دي أدابتاسيون سوشيال للنساء، وفقًا للمتحدث باسم مكتب المدعي العام، وذلك يوم الثلاثاء بعد تقارير عن اندلاع أعمال شغب في السجن.

وأفاد المتحدث يوري مورا بأن السلطات تعمل على تحديد هوية الجثث، في ظل تقارير وسائل الإعلام المحلية عن اندلاع أعمال شغب في السجن الذي يقع على بعد حوالي 20 كيلومترًا من العاصمة تيغوسيغالبا.