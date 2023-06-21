الجامعة العربية تؤكد التزامها بالعمل على استقرار السودان

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، التزام الجامعة بالعمل على استقرار السودان وسلامة أراضيه والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني وحماية مؤسساته، واستعدادها لتقديم كل أشكال الدعم لتحقيق أمن واستقرار السودان.

وشدد أبوالغيط خلال لقائه مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، في القاهرة، على ضرورة تضافر العمل الدولي والمبادرات الدولية للعمل لمصلحة السودان وشعبه وذلك بالتعاون والتنسيق مع حكومة السودان، كما أكد أهمية العمل على التوصل لترتيبات تتيح التعامل مع الوضع الإنساني المتدهور في المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة.

من جانبه، أشار عقار إلى تعثر المبادرات الدولية والإقليمية في التوصل إلى تسوية للنزاع، موضحاً ضرورة تناسق العمل الدولي والإقليمي بما يحافظ على سلامة واستقرار ووحدة السودان بعيداً عن التجاذبات والتنافس.