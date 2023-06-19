الإمارات وقطر تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي

انطلاقاً من اتفاق العلا، وحرصاً من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة الإمارات في الدوحة، وسفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، مزاولة أعمالها اليوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023 .

ويؤكد الجانبان، أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزاً لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

من جانبهما تبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، هاتفياً التهنئة بمناسبة استئناف العمل في سفارتي البلدين.