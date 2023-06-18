وقفة عرفة الثلاثاء 27 يونيو والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى

أعلنت المملكة العربية السعودية ثبوت رؤية هلال شهر ذو الحجة مساء اليوم الأحد، وبذلك يكون غداً الإثنين هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء بعد القادم التاسع من ذي الحجة الموافق 27 يونيو، والأربعاء الموافق 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت المحكمة العليا في السعودية أن اليوم الأحد الموافق 29 ذو القعدة 1444 (هجري) الموافق 18 يونيو 2023 هو المتمم لشهر ذي القعدة وأن غدًا الإثنين هو أول أيام شهر ذي الحجة.

وأعلنت المحكمة أن يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 هو يوم وقفة عرفة، بينما يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1444(هجري).

وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ.

وطلبت المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجردة، أو بوساطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.