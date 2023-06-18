بوتين لوفد الوساطة الإفريقية: مستعدون للحوار مع الراغبين في السلام

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، استعداده لحوار بناء مع الراغبين في السلام، وذلك خلال لقائه الوسطاء الأفارقة في شأن أوكرانيا، مشيداً بـ«مقاربتهم المتوازنة» حيال هذه الأزمة، في حين أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوزا، الذي يترأس وفد الوساطة، أمام الرئيس الروسي، أن «الحرب يجب أن تنتهي» في أوكرانيا.

وتفصيلاً، قال بوتين في مستهل الاجتماع في سان بطرسبرغ بشمال غرب روسيا، التي وصل إليها وفد الوساطة الإفريقية بعد زيارته كييف، «نشيد بمقاربة متوازنة لأصدقائنا الأفارقة حيال الأزمة الأوكرانية». وأضاف «نحن منفتحون على حوار بناء مع الراغبين في سلام يستند إلى مبادئ العدالة مع أخذ المصالح المشروعة للأطراف في الاعتبار». من جهته، قال رئيس جنوب إفريقيا أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الحرب يجب أن تنتهي في أوكرانيا. وأضاف خلال الاجتماع «لا يمكن لحرب أن تستمر إلى ما لا نهاية.. نأمل أن تنتهي هذه الحرب»، مضيفاً «من مصلحتنا المشتركة أن تنتهي هذه الحرب»، ومشدداً على أن الدول الإفريقية «تتأثر في شكل سلبي» بهذا النزاع. إضافة إلى رامابوزا، يضم الوفد ثلاثة رؤساء آخرين، هم ماكي سال (السنغال)، وهاكايند هيشيليما (زامبيا)، وغزالي عثماني (جزر القمر) الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، فضلاً عن ممثلين للكونغو وأوغندا ومصر. والتقى الوفد بوتين في روسيا، بعدما اجتمع الجمعة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف. وقال رئيس جزر القمر «نحن هنا للاستماع إليكم، للاستماع إلى صوت الشعب الروسي». وأضاف «نحن هنا لإقناع البلدين بسلوك طريق الحوار».

وكانت وكالة «تاس» الروسية، قد ذكرت أن الخطة الإفريقية لإحلال السلام تضم 10 بنود رئيسة، من بينها «تحقيق السلام عبر المفاوضات من خلال الطرق الدبلوماسية، وبدء مفاوضات السلام في أسرع وقت ممكن، ووقف تصعيد النزاع من كلا الجانبين، وضمان سيادة الدول والشعوب وفق ميثاق الأمم المتحدة».

وتشمل الخطة أيضاً توفير ضمانات أمنية لجميع البلدان، وضمان حركة تصدير الحبوب والأسمدة من روسيا وأوكرانيا، وتوفير الدعم الإنساني لمن وقعوا ضحايا الحرب، وتسوية موضوع تبادل أسرى الحرب وعودة الأطفال، وتوفير تفاعل أوثق مع الدول الإفريقية.

من جانب آخر، نقلت وكالة «تاس» للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، إن روسيا ستأخذ في الاعتبار سلوك وسائل الإعلام الغربية وطريقة التعامل مع الصحافيين الروس في الخارج عند اتخاذ القرارات بشأن اعتماد صحافيي دول الغرب لتغطية المنتديات المهمة في روسيا.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت موسكو ستسمح لصحافيين غربيين بحضور منتديات في روسيا في المستقبل، قال بيسكوف: «دعونا نرَ ما سيكون عليه الإعلام الأجنبي.. كل شيء سيعتمد على الموقف تجاه صحافيينا في الدول الأجنبية غير الصديقة».

وتابع: «لن يستمر العمل كالمعتاد بعد الآن. سنكون مستعدين لاستقبال الصحافيين الغربيين، لكننا لن نتسامح مع مثل منع الاعتمادات التي يتعرض لها صحافيونا في الخارج».

ميدانياً، أعلنت روسيا أنها نجحت في صد هجوم بطائرات مسيرة استهدف خط أنابيب النفط «دروجبا» في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا، وقال حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ثلاث طائرات مُسيرة كانت تحلق باتجاه محطة ضخ بالقرب من بلدة نوفوزيبكوف.

وأفادت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، أمس، بأن سلاح الجو لديها وجّه 17 ضربة استهدف بها تجمعات للقوات الروسية، موضحة أن الجنود الأوكرانيين دمروا مروحية هجومية روسية طراز «كا-52» وسبع طائرات استطلاع بدون طيار.

وأوضحت أن الوحدات الصاروخية والمدفعية ضربت مركز قيادة، وثلاث مجموعة للأفراد، وخمس وحدات مدفعية في مواقع إطلاق، وأربع محطات حرب إلكترونية.

إلى ذلك، حققت القوات الروسية تقدماً في المجال الجوي فوق جنوب أوكرانيا، بحسب التقرير الاستخباراتي اليومي الذي تصدره وزارة الدفاع البريطانية.

وقالت الوزارة في بيان: «من المرجح في النزاع المستمر بين التدابير الجوية والتدابير المضادة، أن روسيا حققت تقدماً مؤقتاً في جنوب أوكرانيا، لاسيما بهجمات المروحيات التي تعمل بالصواريخ طويلة المدى ضد الأهداف الأرضية».