الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 400 مدني بين يناير ومارس في جنوب السودان

قتل 405 مدنيين وأصيب 235 آخرون بين يناير ومارس في جنوب السودان معظمهم في أعمال عنف، حسبما أفادت مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد (مينوس) الجمعة.

ويعاني جنوب السودان من عدم الاستقرار ومن أعمال عنف على خلفية سياسة وعرقية منذ استقلاله عن السودان في العام 2011.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام سجلت مهمة حفظ السلام "920 حالة عنف ضد مدنيين"، بينها 243 بحق أطفال.

وقالت في بيان "قتل 405 مدنيين وجرح 235 وخطف 266 وتعرض 14 للعنف الجنسي" خلال الاشتباكات.

ووقعت غالبية أعمال العنف في منطقة بيبور الإدارية الكبرى بالقرب من الحدود الإثيوبية، وفي ولاية جونقلي في وسط شرق البلاد.

وزادت حالات العنف ضد المدنيين بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وعمليات الخطف بنسبة 113 بالمئة، بحسب الأمم المتحدة.

وأعلنت "مينوس" أيضًا حصول 22 عملية إعدام خارج نطاق القضاء بين يناير ومايو "قد تكون ارتُكبت على يد أفراد من جهاز الأمن في جنوب السودان".

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم في بيان "أدين هذه الأحداث التي تقع من دون أي إجراءات قانونية واجبة"، مطالباً السلطات بالتحقيق بشأنها.

وحذرت الأمم المتحدة من وصول أكثر من 100 ألف شخص خلال الشهرين الماضيين فروا من القتال الدامي في السودان المجاور، ما "قد يولد عنفًا عرقياً".