محمد بن زايد والرئيس الصربي يؤكدان أهمية العمل على دعم السلام وتسوية النزاعات بالطرق السلمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ورئيس جمهورية صربيا، الكسندر فوتشيتش، علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وذلك خلال لقاء سموه والرئيس الصربي، أمس، في بلغراد، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية صربيا.

وتطرقت المباحثات بين الكسندر فوتشيتش وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، مؤكدين الحرص على دفع هذه العلاقات إلى الأمام، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة، والزراعة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتجارة، وغيرها، بما يعود بالخير والنماء على شعب البلدين.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء عدداً من التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية العمل على دعم السلام والاستقرار، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية لمصلحة جميع شعوب العالم، فضلاً عن ضرورة خفض التصعيد في منطقة غرب البلقان عبر الحوار والتفاهم، بما يعزز الأمن في المنطقة.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة وصل إلى صربيا في وقت سابق أمس، في زيارة عمل، حيث كان في استقباله لدى وصوله المطار الصربي الرئيس الكسندر فوتشيتش.

ويرافق صاحب السمو رئيس الدولة وفد يضم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وسفير الدولة لدى صربيا، مبارك سعيد الظاهري.

بلغراد À وام

رئيس الدولة والكسندر فوتشيتش أكدا خلال مباحثاتهما

ضرورة خفض التصعيد في منطقة غرب البلقان عبر الحوار والتفاهم بما يعزز الأمن في المنطقة.