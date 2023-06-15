النيابة الكويتية تحجز 3 حراس أمن مصريين بتهمة تزوير البصمة بمستشفى حكومي

أمرت النيابة العامة الكويتية بحجز 3 حراس أمن مصريين يعملون في مستشفى الجهراء وذلك لاتهامهم بالتزوير في كشوفات وزارة الصحة عن طريق استخدام بصمات معدة من مادة السيليكون تخص موظفين في المستشفى لإثبات حضورهم خلافاً للحقيقة مقابل مبالغ مالية.

وكانت النيابة العامة أمرت بضبط المتهمين وتفتيشهم؛ ووجهت لهم تهمة التزوير في محررات رسمية، وجار استكمال إجراءات التحقيق.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر أمني، أن تحريات رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية والتحقيقات في القضية أثبتت أن المتهمين يقومون بالتبصيم للموظفين الذين لا يداومون منذ مدة طويلة تصل إلى عامين.

وأوضح المصدر، أن المتهمين الثلاثة موزعون على ثلاث نوبات وكانوا يقومون بالتبصيم في الحضور والانصراف للموظفين الذين احترفوا الغياب مقابل دفع 10 دنانير لكل حارس أمن.

وأكد المصدر، أن المتهمين تم إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة التزوير تحت قضية رقم 2023/776 جناية وأنه جار استدعاء جميع من تم ضبط بصمة سيلكون له وذلك للتحقيق معه.

وكانت معلومات وردت إلى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية تفيد بأن 3 حرَّاس أمن لديهم "بصمات سيليكون" تخصُّ موظفين وممرضين يعملون في المستشفى، بلغ عددهم وفقاً لمصادر صحفية 40 موظفاً ويقومون بالتبصيم لهم مقابل 10 دنانير شهرياً عن الموظف الواحد.

وبعد مراقبة الحراس الثلاثة، جرى ضبطهم وهم يقومون بالبصمة لعدد من الموظفين عن طريق "أصابع السيليكون"، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على "بصمات السيليكون التي تخص بعض الموظفين والممرضين، واعترف المتهمون بأنهم يبصمون للموظفين الذين لا يحضرون بمقابل مادي، وأحيلوا إلى النيابة العامة".