زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب الفلبين

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة قبالة سواحل الفلبين اليوم الخميس، دون تسجيل أي أضرار على الفور، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ووقع الزلزال على عُمق 124 كيلومتراً ، قبالة سواحل مدينة كالاتاغان بمقاطعة باتانغاس قرب العاصمة مانيلا.

وقال رونالد توريس المسؤول عن إدارة الكوارث في كالاتاغان أن الزلزال استمر ما بين 30 ثانية ودقيقة.

وحذرت الوكالة المحلية لرصد الزلازل من هزات ارتدادية ممكنة، فيما استبعدت حدوث تسونامي نظرا لعمق الزلزال.

وشعر بالزلزال عدد من سكّان العاصمة مانيلا الذين هرعوا من مبانيهم إلى الشوارع ، فيما أعلنت السلطات الفلبين إن مدارج الهبوط ومسارات التنقل في مطار نينوي أكينو الدولي قد أغلقت مؤقتا للتحقق من عدم تضررها.

وتشهد الفلبين هزّات أرضية وزلازل بصورة شبه يومية، بسبب وقوع الأرخبيل على "حزام النار" في المحيط الهادئ ، حيث يؤدّي احتكاك الصفائح التكتونية بعضها ببعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كبير.