قرقاش والمرر يلتقيان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية

التقى المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير دولة خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني.

تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وذلك بما يحقق المصالح المشتركة والاستقرار والازدهار في المنطقة.

و تطرق النقاش إلى عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

