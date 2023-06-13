زوجة أسير فلسطيني تنجب 4 توائم بـ"نطف مهربة"

أنجبت زوجة أسير فلسطيني من قطاع غزة معتقل لدى إسرائيل ويقضي حكما بالسجن لمدة 18 عاماً، أربعة توائم بعد حملها بهم عبر "نطف مهربة" من داخل المعتقل.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني وُلد 122 طفلاُ لمعتقلين فلسطينيين عن طريق النطف المهربة.

ونجحت عملية إخصاب الزوجة أم عبيدة شمالي (34 عاما) بعد أن هرّب زوجها الأسير أحمد شمالي (37 عاما) النطف من داخل سجن نفحة جنوب إسرائيل.

وبحسب والدة الأسير فإن ابنها "رزق بأربعة توائم، ثلاثة أولاد وبنت".

وقالت الأم إن زوجة ابنها تكبدت أموالا طائلة للعلاج، وساءت حالتها الصحية كثيرا في الشهر السادس فقام الأطباء في مستشفى الشفاء بغزة بتحويلها بشكل طارئ للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية.

ومكثت الزوجة أسبوعين في مستشفى المقاصد في القدس قبل أن تضع أطفالها الأربعة في الشهر السابع من الحمل.

وبقي الأطفال مدة 45 يوماً في حضانة الأطفال حتى استقرت حالتهم الصحية وعادوا ووالدتهم إلى قطاع غزة أول من أمس.

وقالت والدة الأسير: "فرحتنا لن تكتمل إلا بتحريره واحتضانه لأطفاله".

وقال وزير شؤون الأسرى السابق ورئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدوره فارس: "نطلق على جميع هؤلاء الأطفال الجدد لقب سفراء الحرية لأنهم جاؤوا إلى الدنيا رغم وجود آبائهم في السجون الإسرائيلية".