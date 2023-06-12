السوداني يدعو شيخ الأزهر إلى زيارة العراق

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، إلى زيارة العراق نظراً لدور الأزهر الشريف ومكانته التي يحظى بها بين جميع المسلمين.

وقال السوداني، خلال اجتماعه مع الدكتور أحمد الطيب في مقر مشيخة الأزهر بالقاهرة، اليوم الاثنين، إن المنطقة تعرضت إلى هجمة إرهابية ناتجة عن فكر مشوه لا يمت للدين بأية صلة.

وأضاف، بحسب بيان للحكومة العراقية، أن العراق كان أحد أكثر البلدان تأثراً بهذه الهجمة الإرهابية التي تصدى لها ببسالة، مؤكداً أن زيارة الوفد العراقي إلى مصر إنما هي تعبير عن روح الأخوّة بين البلدين، وتأكيد على العلاقات التاريخية التي تجمعهما.

ومن جانبه، قال شيخ الأزهر الشريف إن العراق بلد مهم في العالم الإسلامي، وإن الشعب العراقي الأصيل استطاع أن يتجاوز محنته، ويقف على قدميه برغم كل التحديات التي يواجهها.