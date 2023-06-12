مقتل 3 عسكريين عراقيين بينهم ضابطان في هجوم لـ «داعش»

قتل ثلاثة عسكريين عراقيين بينهم ضابطان، أمس، إثر هجوم شنته عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي بأسلحة آلية، استهدف ثكنة عسكرية في شمال العراق. وقال مصدر أمني عراقي إن ضابطين برتبتي مقدم ونقيب، وجندي، قتلوا، وأصيب أربعة جنود بجروح في الهجوم الذي وقع بمنطقة وادي النفط غرب مدينة كركوك. وبعد صعوده في 2014 في العراق وسورية، مُني تنظيم «داعش» الإرهابي بهزيمة بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضده في البلدين بدعم من تحالف دولي تقوده واشنطن، وتشير مصادر عسكرية إلى أن التنظيم مازال لديه ما بين 400 إلى 500 مسلح نشط في العراق.