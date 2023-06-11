بعد أعتقالها لساعات والافراج عنها.. رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة ستيرغن: أنا بريئة

قالت رئيسة وزراء حكومة اسكتلندا السابقة وزعيمة الحزب الوطني نيكولا ستيرغن اليوم الأحد إنها بريئة من ارتكاب أي مخالفات بعد أن ألقت الشرطة القبض عليها واستجوبتها في إطار تحقيق متعلق بالشؤون المالية للحزب الوطني الاسكتلندي.

وأضافت في بيان على تويتر "أن أجد نفسي في الموقف الذي تعرضت له اليوم، وأنا متأكدة من أنني لم أرتكب أي مخالفة، هو بمثابة صدمة وأمر محزن جدا... أعلم بما لا يدع مجالا للشك أنني في الحقيقة بريئة من ارتكاب أي خطأ".

وأطلقت الشرطة سراح ستيرغن في وقت سابق اليوم دون توجيه أي اتهامات إليها.

وقالت شرطة اسكتلندا في بيان "تم الإفراج عنها دون توجيه اتهامات لحين إجراء مزيد من التحقيقات".

وكانت الشرطة قد إعتقلت رئيسة سترغن لساعات في إطار تحقيق في تمويل حزبها.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت سترغن (52 عاما) اليوم الأحد كمشتبه بها فيما يتعلق بالتحقيق الجاري في تمويل الحزب وشؤونه المالية.

إدنبرة -وكالات