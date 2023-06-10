اغلاق آخر مفاعل في أكبر محطة نووية في أوكرانيا مع استمرار القتال والفيضان

قالت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية إنها وضعت آخر مفاعل عامل في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا في حالة إغلاق بارد - وهو إجراء احترازي للسلامة وسط فيضانات كارثية جراء انهيار سد مجاور في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا المستمرة منذ 16 شهرا.

وواصلت القوات الروسية قصف البلاد بالصواريخ والطائرات المسيرة طوال الليل، حيث أبلغ المسؤولون الأوكرانيون عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بمطار عسكري.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، السبت، إن المعارك العنيفة مستمرة، حيث وقعت 34 مواجهة خلال اليوم السابق في شرق البلاد الصناعي. لم تذكر تفاصيل لكنها قالت إن القوات الروسية تدافع عن نفسها وتشن ضربات جوية ومدفعية في منطقتي خيرسون وزابورجيا بجنوب أوكرانيا.

وخمسة مفاعلات من أصل ستة في محطة زاباروجيا للطاقة النووية، التي تحتلها القوات الروسية، هي بالفعل في حالة إغلاق بارد، حيث يتم إدخال جميع قضبان التحكم في قلب المفاعل لوقف تفاعل الانشطار النووي وتوليد الحرارة والضغط.

وقالت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية (إنرجواتوم) في بيان في وقت متأخر الجمعة إنه لا يوجد تهديد مباشر لمحطة زاباروجيا بسبب انهيار سد كاخوفكا على نهر دنيبر، الذي أجبر الآلاف على الفرار من الفيضانات، وأدى إلى انخفاض حاد في مستويات المياه في الخزان المستخدمة للمساعدة في تبريد المنشأة.

في السياق ذاته، قالت إنرجواتوم إن المفاعل الأخير تم وضعه في حالة إغلاق بارد الخميس، مضيفة أن المفاعلات الأخرى ضمن القرار تشمل القصف بالقرب من الموقع الذي ألحق أضرارًا بالخطوط الهوائية التي تربط المحطة بنظام الطاقة الأوكراني.

مع توقف جميع التفاعلات النووية، تنخفض درجات الحرارة والضغط داخل المفاعلات تدريجيًا، مما يقلل من الكثافة المطلوبة لتبريد الوقود المشع بالماء. هذا هو وضع التشغيل الأكثر أمانًا لمحطة الطاقة النووية.

ووحدات الطاقة بالموقع لا تعمل منذ سبتمبر من العام الماضي. ومن المقرر أن يزور رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أوكرانيا في الأيام المقبلة.

ويقول محللون وروسيا إن أوكرانيا شنت هجومًا مضادًا في جنوب أوكرانيا، ربما يهدف إلى استعادة الأراضي القريبة من المحطة.