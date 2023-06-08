الصين تنجح في تطوير رادار سيغير ميزان القوى العسكرية في محيطات العالم

بدأت الصين بتطوير أكبر رادار بحري في التاريخ، لتحقيق الهيمنة في بحر الصين الجنوبي.

وأكد علماء صينيون أن الرادار الجديد سيغير ميزان القوى البحرية في محيطات العالم، وأنه يستطيع رصد الصواريخ من آلاف الكيلومترات.

وتسعى بكين لتطوير رادارات أفضل لسفنها الحربية، بسبب الأنشطة العسكرية الأمريكية في آسيا.

ووفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية، سيكون الرادار الجديد قادرًا على اكتشاف أي صاروخ باليستي، من مسافة تصل إلى 4500 كيلومتر، ويمكنه أيضا تتبع الأهداف المختلفة في نطاق 3500 كيلومتر.

يشمل الرادار عشرات الآلاف من أجهزة الإرسال والاستقبال، وحجمه أكبر بكثير من الرادارات الأخرى، وفقا لوسائل إعلام غربية.