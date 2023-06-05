رئيس "فاغنر" يتهم وحدة روسية بمهاجمة عناصره

أعلن رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، اليوم الإثنين، أسر ضابط روسي هاجمت وحدته مقاتليه، في مؤشر جديد إلى التوتر بين هذه المجموعة المسلحة والقوات العسكرية الروسية.

وقال يفغيني بريغوجين في تقرير موجه إلى وزارة الدفاع الروسية: "في 17 مايو الماضي شوهد عناصر تابعون لوزارة الدفاع يزرعون ألغاماً على طرقات خلف مواقع لوحدات فاغنر، وتعرض مقاتلو فاغنر الذين قاموا بإزالة الألغام لإطلاق نار مصدره مواقع تابعة لوزارة الدفاع".

وأضاف بريغوجين في رسالة صوتية مرفقة بالتقرير: "يجري تحقيق وثمة وقائع كثيرة لا يمكن الكشف عنها، لكنني أرفق هنا هذا التقرير الأولي والأدلة والفيديو لما حصل فعليا هناك".

وبث قائد "فاغنر" مؤخرا مقطع فيديو لاستجواب ضابط روسي أسير عرف نفسه بأنه "قائد اللواء 72 اللفتنانت كولونيل رومان فينيفيتينوف"، واعترف الضابط في الفيديو بأنه هاجم مجموعة فاغنر وأنه "تصرف في حال من السكر، مدفوعاً بكراهية شخصية".

وكان بريغوجين قد أعلن، الجمعة الماضي، أن قوات فاغنر انسحبت من مدينة باخموت شرق أوكرانيا بنسبة 99%، وسلمت مواقعها للجيش الروسي بعد إعلان السيطرة على المدينة في 20 مايو.