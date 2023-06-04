السعودية.. الأمر بالقبض على شخص أساء لإحدى مناطق المملكة

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية بأن مركز الرصد النيابي تابع قيام شخص بالإساءة الصريحة والتمييز المناطقي ضد سكان إحدى مناطق المملكة، ووصفهم بأوصاف غير لائقة عبر إحدى المساحات المخصصة في برامج التواصل الاجتماعي، واستمراره بنشر محتويات في منصات أخرى من شأنها المساس بالنظام العام وإثارة النعرات القبلية.

وصدر أمر النائب العام بالقبض على المذكور، استنادا إلى المادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية وتحريك الدعوى الجزائية بحقه، تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة والمطالبة بالعقوبات المشددة الرادعة في هذا الشأن.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وتقديم مرتكبيها للعدالة وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم.