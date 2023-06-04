شحنة ثالثة من المساعدات تغادر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي

غادرت الشحنة الجوية الثالثة من المساعدات المخصصة للمتضررين من الأزمة في السودان المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، أكبر مركز إنساني في العالم، صباح أمس، وتم شحن إمدادات المساعدات الأساسية المقدمة من منظمة الصحة العالمية من مستودعات المدينة. وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان أمس، إنه بالتنسيق الوثيق مع منظمة الصحة العالمية، أنجزت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بنجاح الشحنة الجوية الثالثة للإغاثة، لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان المتضررين.

وأوضح البيان أن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية نقلت الإمدادات الحيوية التي تم توفيرها من قبل منظمة الصحة العالمية جواً إلى أسوان في جنوب مصر، التي تعتبر بمثابة بوابة محورية لتوزيع المساعدات في تلك المنطقة.

واحتوت شحنة الطائرة على أكثر من 10 أطنان مترية من المواد الضرورية للإغاثة، بحجم نحو 46 متراً مكعباً. وتتكون هذه الشحنة من مواد طبية أساسية، سيستفيد منها بشكل مباشر قرابة 49 ألف شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة.

وأعرب رئيس اللجنة العليا للإشراف على المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، محمد إبراهيم الشيباني، عن امتنانه لما تم تقديمه من دعم، وأشاد بالقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في هذه الجهود الإغاثية المهمة، مجدداً التأكيد على التزام المدينة العالمية للخدمات الإنسانية تقديم المساعدة الفورية والمنقذة لحياة كثير من المتضررين جرّاء الأزمة في السودان.

من ناحيته، قال روبرت بلانشارد، من فريق عمليات الطوارئ، التابع لمنظمة الصحة العالمية في دبي، إن المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في دبي يواصل لعب دور حيوي في الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية الحادة في جميع أنحاء العالم.