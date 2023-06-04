أسوأ حوادث القطارات في العالم خلال 10 سنوات

يُعد حادث القطار الذي أودى بحياة ما يزيد على 288 قتيلاً، أول من أمس، في الهند، من أسوأ كوارث السكك الحديد في العالم خلال السنوات الـ10 الماضية، وفيما يلي تسلسل زمني لأسوأ تلك الحوادث.

الهند

- اصطدم قطار بأشخاص تجمعوا لحضور مهرجان هندوسي في ولاية البنجاب الشمالية في 19 أكتوبر 2018، ما أسفر عن مقتل نحو 60 شخصاً، وإصابة 90 آخرين، وكان الحشد على مسار سكة القطار لمشاهدة عرض للألعاب النارية.

- أدى خروج قطار يقل نحو 2000 شخص عن مساره في 20 نوفمبر 2016، في ولاية أوتار براديش إلى مقتل 146 شخصاً، وإصابة نحو 180.

اليونان

في 28 فبراير 2023، أدى اصطدام قطار شحن بقطار ركاب كان يربط بين أثينا وسالونيكي إلى مصرع 57 شخصاً، في أسوأ حادث سكة حديد شهدته اليونان على الإطلاق.

الكونغو

- في 10 مارس 2022، خرج قطار شحن يقل مهاجرين عن سكته في مقاطعة لوالابا، جنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما أسفر عن مقتل 75 شخصاً على الأقل، وإصابة 125 آخرين.

- خرج قطار كان يقل مئات الأشخاص عن مساره في 22 أبريل 2014 في كاتانغا، ما أدى إلى مقتل 136 شخصاً.

باكستان

- لقي ما لا يقل عن 63 شخصاً حتفهم في السابع يونيو 2021، في خروج قطار عن مساره تلاه اصطدام مع قطار ركاب آخر في جنوب باكستان.

- أودى حريق اندلع في قطار ركاب بحياة 75 شخصاً في 31 أكتوبر 2019، في وسط باكستان. ويُعزى الحادث إلى انفجار عرضي لأسطوانات الغاز.

تايوان

- في الثاني من أبريل 2021، قُتل ما لا يقل عن 49 شخصاً، وأصيب 200، عندما اصطدم قطار يقل نحو 500 راكب بشاحنة تابعة لورشة بناء انزلقت من جسر بالقرب من مدينة هوالين الساحلية في شرق تايوان. والحادث هو أسوأ كارثة قطار شهدتها الجزيرة في العقود الأخيرة.

الكاميرون

- في 21 أكتوبر 2016، خرج قطار يربط بين ياوندي ومدينة دوالا الساحلية عن مساره بالقرب من بلدة إسيكا، ما أسفر عن مقتل 79 شخصاً وإصابة نحو 600، وخلص التحقيق إلى أن سبب الحادث يعود إلى السرعة المفرطة.

إسبانيا

- خرج قطار بلغت سرعته 179 كم/ساعة عن مساره في 24 يوليو 2013. على بعد كيلومترات من سانتياغو دي كومبوستيلا، وقضى في الحادث 80 شخصاً وجرح نحو 180.