المرر يبحث مع وزير خارجية إيران مسارات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك

قام وزير دولة ومبعوث سمو وزير الخارجية، خليفة شاهين المرر، بزيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران، التقى خلالها كلاً من وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين أمير عبداللهيان، ومساعد الوزير للشؤون السياسية، علي باقري كني، ومساعد الوزير للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، الدكتور مهدي صفري، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتمّ خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز مسارات التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة، ودعم الاستقرار والازدهار في المنطقة. كما تم تبادل وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.