البابا تواضروس الثاني: السيد المسيح هو أول لاجئ وسائح يأتي إلى مصر طلباً للأمان

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل في هذه الليلة بعيد مصري قديم وهو عيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر، وهذا العيد تحتفل به الكنيسة المصرية، منذ القرن الرابع الميلادي إن كان الحدث نفسه تم في القرن الأول الميلادي.

وأضاف البابا تواضروس الثاني في مؤتمر صحفي على هامش احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر: حدث دخول السيد المسيح إلى أرض مصر، امتياز وأنفراد يخص بلادنا الحبيبة مصر.

وتابع: "السيد المسيح ولد في فلسطين وبعد ميلاده بوقت قصير جدًا بشهور قليلة أتي إلى مصر مع القديسة العذراء مريم والقديس يوسف النجار من أجل الأمان، ولذلك نعتبر السيد المسيح أول لاجئ جاء إلى مصر طلبًا للأمان في ربوع بلادنا، كما نعتبره أول سائح يزور مصر ويتجول، وهذا التعبير يتجول في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها".

على جانب آخر، استقبل البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، أمس الثلاثاء رئيس وزراء فلسطين محمد أشتية، والوفد المرافق له.