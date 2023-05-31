منتدى التعاون العربي - الصيني يؤكد أهمية مواصلة التنسيق المشترك

شاركت دولة الإمارات في الدورة الـ18 لاجتماع كبار المسؤولين، والدورة السابعة للحوار السياسي الاستراتيجي للمنتدى العربي - الصيني، التي عقدت في مدينة تشينغدو بجمهورية الصين الشعبية أمس، وترأس وفد الدولة مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية عبدالله مطر المزروعي، حيث ثمنت الصين التعاون والتنسيق الوثيق مع الإمارات في مجالات عدة.

ناقش المشاركون في المنتدى سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية والصين في العديد من المجالات، وأشادوا بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات العربية الصينية، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين الجانبين للدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب، بما يسهم في دفع عجلة التنمية والازدهار.

وأكد المزروعي في كلمة دولة الإمارات العلاقات التاريخية التي تربط الإمارات بجمهورية الصين الشعبية، القائمة على الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي شهدت تطوراً كبيراً في المجالات كافة، لاسيما الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول للصين عربياً وخليجياً، كما تعد الصين الشريك التجاري الأول عالمياً لدولة الإمارات خلال عام 2021.

وأشاد بدعم وتأييد الصين لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (COP28) وأشاد بنتائج الزيارة التي قام بها وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر COP28، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إلى الصين يومي 17 و18 أبريل 2023، وما توصلت إليه الزيارة من تفاهم مشترك في مجال العمل المناخي، لبحث الحلول العمليّة لقضية التغيّر المناخي، كما ثمّن سعادته التعاون القائم بين الإمارات والصين، حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية في اجتماعات مجلس الأمن الدولي في ظل العضوية غير الدائمة لدولة الإمارات في المجلس خلال الفترة من 2022-2023.

من جانبه، ثمّن الجانب الصيني التعاون والتنسيق الوثيق مع الإمارات في مجالات

عدة، منها الطاقة والسياحة والثقافة والتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم في مجال الفضاء والملاحة، كما أشاد بنجاح تنظيم دولة الإمارات «إكسبو 2020 دبي»، ومشاركة الصين الفاعلة في هذا الحدث العالمي.

وفي ختام اجتماعي الدورتين، تم إقرار محضر الدورة الـ18 لاجتماع كبار المسؤولين، الذي تمحور حول الأعمال المنجزة التي تحققت في إطار منتدى التعاون العربي - الصيني في مجالات عديدة منذ الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري للمنتدى، فيما تناول محضر الدورة السابعة للحوار السياسي الاستراتيجي مجموعة من القضايا التي تهم الجانبين، وتضمّن الترحيب باستضافة الإمارات لفعاليات الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.