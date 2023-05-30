الأردن يبدأ الاحتفالات الرسمية بزفاف ولي العهد غداً

تبدأ احتفالات الأردن الرسمية بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والآنسة رجوة خالد السيف، غداً الأربعاء، وعلى مدى يومين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ويقيم الملك عبدالله الثاني في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي غدا مأدبة عشاء بهذه المناسبة يحضرها ما يزيد عن 4 آلاف مدعو من أبناء المجتمع الأردني.

وابتهاجا بهذه المناسبة، يتخلل المأدبة فقرات تبرز تنوع التراث الأردني وأصالته من شعر وغناء وأهازيج.

ويشهد قصر زهران، بعد غد الخميس، مراسم عقد قران ولي عهد الأردن والآنسة رجوة، ليتوجه بعدها العروسان إلى قصر الحسينية محاطين بالموكب الأحمر.

ويسلك الموكب عدداً من شوارع العاصمة التي ازدانت بالأعلام، ومظاهر الفرح بهذه المناسبة.

وفي قصر الحسينية، يقيم الملك وزوجته الملكة رانيا العبدالله حفل استقبال بمناسبة الزفاف يتبعه مأدبة عشاء رسمية.

وبدأ ضيوف الأردن الوصول إلى العاصمة عمان لحضور احتفالات الأردن، إذ يحضرها قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة، وتشهد محافظات المملكة العديد من الفعاليات احتفاء بمناسبة الزفاف.

وفق قناة "العربية" فإن "الموكب الأحمر" بدأ الظهور منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، وأصبح من حينه علامة فارقة في المناسبات الوطنية، ويتكون من 20 سيارة ملكية ذات لون أحمر، 14 سيارة منها تشارك في الموكب، و6 سيارات احتياط، وترافقها 10 دراجات نارية، ويوجد به 71 فرداً من الحرس الملكي يرتدون جميعاً أوشحة حمراء على صدورهم.