أبوالغيط وجراندي يبحثان أوضاع اللاجئين في الدول العربية

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أمس، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، آخر المُستجدات الخاصة بقضايا اللاجئين في الدول العربية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، في بيان صحافي أمس، بأن أبوالغيط استمع لعرض قدمه المفوض العام لأوضاع اللاجئين في المنطقة العربية وبشكل خاص من السودانيين الذين هجروا السودان عقب اندلاع المواجهات المسلحة.

وأوضح المتحدث أن اللقاء تطرق إلى زيارة المفوض العام للحدود المصرية السودانية ومعبر قسطل الذي يُمثل البوابة الرئيسة لعبور اللاجئين السودانيين إلى مصر، وما شهده من تعاون من السلطات المصرية في التعامل مع تدفقات اللاجئين السودانيين الذين تجاوز عددهم 160 ألفاً منذ اندلاع النزاع المُسلح في السودان في منتصف أبريل الماضي.

وأكد أبوالغيط، خلال استقباله جراندي، أهمية دعم المفوضية للدول التي تقوم باستقبال اللاجئين، لا سيما مع عدم وضوح الموقف في السودان، موضحاً أن وقف إطلاق نارٍ مُستدام يُمثل الخطوة الأولى الضرورية لوقف معاناة المدنيين، وتمكين المنظمات الإغاثية من التعامل على نحو أكثر نجاعة مع أوضاع اللاجئين. وأشار المتحدث إلى أن اللقاء تناول كذلك أوضاع اللاجئين السوريين في مختلف الدول العربية وبشكل خاص في دولتي لبنان والأردن.