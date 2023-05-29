بايدن يهنئ أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتركيا

هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتركيا.

وقال بايدن، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تهانينا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه".

وأضاف بايدن: "أتطلع إلى مواصلة العمل معاً بصفتنا حليفين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة".

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينر، مساء أمس الأحد، فوز أردوغان بالجولة الثانية للانتخابات، ليصبح رئيسا للبلاد لخمس سنوات قادمة، وقال ينر إن أردوغان فاز بنسبة 52.14% من أصوات الناخبين.