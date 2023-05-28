ترتيبات لإعادة فتح السفارة السعودية في سورية

وصل الفريق الفني السعودي المعني بإعادة فتح سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية العربية السورية إلى العاصمة دمشق، وذلك إنفاذاً لقرار المملكة العربية السعودية استئناف العمل في بعثتها الدبلوماسية بالجمهورية العربية السورية.

والتقى الفريق الفني السعودي برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي، بمعاون وزير الخارجية السوري الدكتور أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية عنفوان نائب، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة دمشق.

وخلال اللقاء، عبّر رئيس الفريق السعودي عن شكره لمعاون وزير الخارجية على ما لقيه الفريق من ترحيب وحفاوة في الاستقبال وتسهيل إجراءات الوصول، فيما أعرب الدكتور سوسان عن ترحيبهم واستعدادهم وجاهزيتهم لتقديم كل التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أصدرت بياناً في التاسع من مايو الجاري، قالت فيه إنه انطلاقاً من روابط الأخوة التي تجمع شعبي المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وحرصاً على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأخذاً في الاعتبار القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية القاضي باستئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وعملاً منها بمبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والمواثيق والأعراف الدولية، فقد قررت المملكة استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في الجمهورية العربية السورية.

ورحبت القمة العربية الأخيرة بقرار استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية والمنظمات والأجهزة التابعة لها، وأعربت القمة عن أملها في أن يسهم ذلك في دعم استقرار الجمهورية العربية السورية، ويحافظ على وحدة أراضيها، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي، وأكد البيان الختامي للقمة أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سورية على تجاوز أزمتها اتساقاً مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعوب العربية كافة.