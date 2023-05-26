الأردن: تعرض منزل السفير في الخرطوم للاعتداء والتخريب

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الجمعة، أن منزل سفير المملكة في العاصمة السودانية الخرطوم تعرض "للاعتداء والتخريب".

وأكدت الوزارة في بيان وجود السفير وطاقم السفارة في مدينة بورتسودان، وعدم تعرض أي منهم لأي مكروه.

وقال البيان إن المملكة تدين "كافة أشكال العنف والتخريب وخاصة تلك التي تنتهك حرمة المباني الدبلوماسية"، داعية إلى "احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وكان ممثلون عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد وقعا السبت الماضي في مدينة جدة السعودية اتفاقًا برعاية أميركية يقضي بوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية لمدة سبعة أيام قابلة للتمديد بدءا من مساء يوم الاثنين الماضي.

الاعتداء على المقرات الدبلوماسية

وخلال الصراع الذي بدأ في منتصف أبريل، تعرضت العديد من المنشآت والأفراد الدبلوماسيين في الخرطوم لاعتداءات. وتعرضت سفارة الأردن في الخرطوم للاقتحام والتخريب في 15 مايو، كما تعرضت السفارة القطرية في 20 مايو لهجوم وعبث بمحتوياتها وتخريب للأثاث وسرقة المقتنيات وأجهزة الحاسوب والسيارات.