مبنى من سبعة طوابق يحترق في سيدني والنيران تمتد إلى مبان أخرى (الإطفاء)

يحاول أكثر من 100 رجل إطفاء إخماد حريق كبير في مبنى من سبعة طوابق في سيدني الخميس، امتد إلى مبان أخرى، وفقا لإدارة الإطفاء.

وقالت إدارة الإطفاء في ولاية نيو ساوث ويلز في بيان "المبنى في طور الانهيار فيما بدأ الحريق يمتد إلى مبان قريبة، بما فيها (مبان) سكنية".

وأفادت خدمات الطوارئ بأن عشرين سيارة إطفاء وأكثر من مئة عنصر يعملون "لاحتواء الحريق وإخماده" في المبنى الواقع في شارع راندل بالقرب من محطة القطارات المركزية في سيدني.

وأضافت أن سيارة واحدة على الأقل دُمّرت في الحريق.

وقالت إدارة الإطفاء "يُطلب من السكان تجنّب المنطقة بينما تتواصل عمليات مكافحة الحريق".

وتُظهر اللقطات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة لهب متصاعدة في السماء على امتداد المبنى، ودخان كثيف.