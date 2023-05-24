رؤى مشتركة لتعزيز السياحة المستدامة بين الإمارات وماليزيا

قال المدير العام لهيئة السياحة الماليزية الدكتور عمار عبدالغفار، إن الإمارات واحدة من أهم الأسواق السياحية بالنسبة لماليزيا، لاسيما أنها الشريك الاقتصادي الأكبر في المنطقة.

وأعرب عبدالغفار في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، عن تفاؤله بنمو كبير في أعداد السياح القادمين من الإمارات إلى ماليزيا، على وقع الجهود المبذولة لجذب السياح من منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن ماليزيا استقطبت نحو 11.174 ألف سائح إماراتي، أسهموا بإيرادات سياحية بقيمة 112.8 مليون رنجت ماليزي (91 مليون درهم) في عام 2019.

وأشار إلى وجود فرص تعاون كبيرة وواعدة بين الإمارات وماليزيا في مجال السياحة، لاسيما أن البلدين الصديقين يشتركان في رؤية لتعزيز السياحة المستدامة والمسؤولة، موضحاً أن هناك مذكرة تفاهم موقعة بين الجانب الماليزي و«طيران الإمارات»، بهدف زيادة رحلات الربط الجوي وطاقة الرحلات إلى ماليزيا من مختلف الوجهات حول العالم، منوهاً بأن المذكرة تهدف إلى الترويج لماليزيا وجهة سفر تقدم معالم وتجارب متنوعة للتسوق والترفيه.

ولفت إلى أن بلاده شاركت بقوة في سوق السفر العربي 2023 بدبي، وذلك للسنة الـ29 على التوالي، وهو منصة مثالية للعاملين في القطاع السياحي.

وقال: «نحن بالفعل نأمل رؤية نمو متسارع لعدد السياح من غرب آسيا، ما سيكون له تأثير مباشر في صناعة السياحة واقتصاد البلاد».

وأوضح أن ماليزيا نجحت في استقبال 10.07 ملايين سائح بإيرادات سياحية بقيمة 28.2 مليار رنجت (22.7 مليار درهم) في العام الماضي بعد إعادة فتح حدودها الدولية، متجاوزة الهدف السابق باستقبال 9.2 ملايين سائح بإيرادات 26.8 مليار رنجت (21.5 مليار درهم).

وذكر أن ماليزيا تتطلع إلى استقطاب 276 ألف سائح هذا العام من المنطقة ذاتها، لاسيما من سوق الإمارات.