قال رئيس دائرة الضرائب الفيدرالية في روسيا دانييل إيجوروف، في مجلس الاتحاد إن المناطق الجديدة التي ضمتها روسيا من أوكرانيا أرسلت 30 مليار روبل من الضرائب إلى الميزانية منذ 1 يناير 2023.

ووفقاً لموقع "فيستي" الروسي الرسمي، قال إيجوروف: "لدينا بالفعل 30 مليار روبل في الإيرادات".

وقال نائب رئيس الهيئة المنظمة أليكسي زابوتكين، وسجل بنك روسيا زيادة في الطلب على النقد "منذ بداية العام وفي الربع الرابع من العام الماضي"، والذي أنشأته اقتصادات المناطق الجديدة في البلاد، حيث توقف استخدام الهريفنيا النقدية هذا العام.

وفقًا للبنك المركزي، ارتفع حجم النقد المتداول في أبريل بنسبة 3 ٪ إلى رقم قياسي بلغ 17.154 تريليون روبل.

عقدت مناطق دونيتسك ولوغانسك الشعبية وزابوريزهيا وخيرسون، بعد إعلان انفصالها عن أوكرانيا، استفتاءات وقررت، بناءً على نتائجها، الانضمام إلى الاتحاد الروسي.

وفي 5 أكتوبر 2022، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونًا بشأن انضمام هذه المناطق إلى روسيا.