ميقاتي: إشكالية سلاح «حزب الله» تحتاج إلى وفاق وطني لبناني

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، رفض أي مظهر يشكل انتقاصاً من سلطة الدولة وسيادتها، مشيراً إلى أن الإشكالية المتعلقة بموضوع سلاح «حزب الله» تحتاج إلى وفاق وطني شامل.

وشدد ميقاتي، خلال اجتماعه أمس، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا، على «التعاون القائم بين الجيش والقوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل)، ضمن منطقة عمليات الأمم المتحدة، والتزام لبنان القرار الدولي الرقم 1701».

وطلب «أن يبذل مجلس الأمن الدولي جهوده لتثبيت وقف دائم لإطلاق النار في الجنوب، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية».

وقال ميقاتي «إن الحكومة اللبنانية ترفض أي مظهر يشكل انتقاصاً من سلطة الدولة وسيادتها، إلا أن الإشكالية المتعلقة بموضوع سلاح (حزب الله)» تحديداً ترتبط بواقع يحتاج إلى وفاق وطني شامل، وهو أمر يجب أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة».