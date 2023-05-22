إعدام 3 مدانين بالإرهاب في السعودية

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بثلاثة جناة في المنطقة الشرقية، بعد إدانتهم بتهم إرهابية.

وقالت الوزارة في البيان: "أقدم حسن بن عيسى، وحيدر بن حسن، ومحمد بن إبراهيم - سعوديو الجنسية - على التحاقهم بمعسكر خارج المملكة خدمة لأحد التنظيمات الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية، وتدربهم على الأسلحة والقنابل في معسكراته، وقيام حسن وحيدر بالتدرب على كيفية تشريك القنابل وإبطالها، واشتراكهما في شراء قارب بحري بغرض تهريب المطلوبين أمنياً خارج المملكة، وقيامهما بالاشتراك في تهريب عدد منهم، وعدم إبلاغهما عمن شاركهما في ذلك ومن دعمهما ونسق لهما، وعدم الإبلاغ عما طلب منهما من تهريب أسلحة عن طريق البحر إلى المملكة، واشتراكهما في حيازة أسلحة وذخائر ومخازن سلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي".

وأضاف البيان أن " محمد بن إبراهيم قام باستلام مبلغ مالي لتحديد موقع في البحر يمكن من خلاله تهريب عدد من المطلوبين أمنياً خارج المملكة، وعدم إبلاغه عمن شاركه في ذلك ودعمه ونسق له".

وتابع البيان أنه بإحالتهم إلى المحكمة المتخصصة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم بقتلهم تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجناة المذكورين، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجناة اليوم الاثنين بالمنطقة الشرقية.

وأكدت الوزارة أنها إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.