منصور بن زايد يلتقي الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء العراقي على هامش القمة

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، أمس، فولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا، وذلك على هامش أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ32.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وتطرق اللقاء إلى جدول أعمال القمة، إضافة إلى القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

كما نقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى زيلينسكي، فيما حمله الرئيس الأوكراني نقل تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار.

كما التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على هامش أعمال القمة محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق.

ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى محمد شياع السوداني، وتمنيات سموه للعراق وشعبها الأمن والاستقرار والتنمية.

فيما حمله السوداني نقل تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.