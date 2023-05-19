منصور بن زايد ينقل تحيات رئيس الدولة إلى الرئيس السوري

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة اليوم - على هامش أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين - بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وتطرق اللقاء إلى جدول أعمال القمة إضافة إلى القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

كما نقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،إلى الرئيس السوري الذي أعرب بدوره عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لمواقف دولة الإمارات الداعمة لسورية ودورها في عودتها إلى جامعة الدول العربية والصف العربي.

وتمنى سموه لسورية الشقيقة الاستقرار والسلام.

حضر اللقاء الوفدان المرافقان من جانب دولة الإمارات وسورية.