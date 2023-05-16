ماكرون يدين الاعتداء "غير المقبول" بحق ابن شقيق زوجته

ندد الرئيس إيمانويل ماكرون الثلاثاء بالاعتداء "غير المقبول" و"الذي لا يوصف" بحق ابن شقيق زوجته بريجيت على هامش تظاهرة ضد إصلاح نظام التقاعد.

وقال لدى وصوله إلى قمة مجلس أوروبا في ريكيافيك ان "هذه الأفعال غير مقبولة ولا توصف". واكد ان "لا مكان للعنف في ديموقراطية ...اي شكل من اشكال العنف غير مبرر".

من جهتها عبرت السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون عن استيائها من "الجبن والغباء وعنف" مرتكبي هجوم على نجل أخيها على هامش تظاهرة ضد إصلاح نظام التقاعد.

وقالت في تصريح "إنني أتضامن بشكل كامل مع عائلتي". وأضافت زوجة الرئيس ماكرون "لقد نددت مرارا بهذا العنف الذي لا يمكن إلا أن يؤدي إلى الأسوأ".

وتابعت "كان لجان باتيست الشجاعة لمواجهة الجبن والغباء والعنف من مجموعة أترك للقضاء مهمة وصفها".

ومساء الاثنين في وسط مدينة أميان (شمال) بعيد مقابلة مقتضبة مع الرئيس الفرنسي خلال النشرة الإخبارية تم التعرف على ابن شقيق بريجيت ماكرون ، جان باتيست ترونيو (30 عامًا) وتعرض للهجوم من قبل مجموعة كانت تشارك في "حفلة قدور" احتجاجا على نظام التقاعد، على حد قول والده جان الكسندر لفرانس برس.

وتعرضت المجموعة له بالضرب على رأسه وذراعيه وساقيه قبل أن يفروا عندما تدخل ثلاثة من الجيران.

وقال مصدر في الشرطة إن ثمانية اشخاص اعتقلوا مساء الاثنين وما زالوا رهن التوقيف.