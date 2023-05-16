بعد التعرف على هوياتهم.. العراق يشيع 78 شخصا أعدمهم "داعش"

نظمت السلطات العراقية، الثلاثاء، مراسم تشييع جثامين 78 من ضحايا تنظيم "داعش" أُعدموا عام 2014، وتم التعرف على هوياتهم بفحص للحمض النووي بعدما عثر عليهم في مقبرة جماعية قرب سجن بادوش شمالي البلاد.

وفي يونيو 2014، خلال سيطرته على مناطق واسعة في شمال العراق وسورية المجاورة، نقل تنظيم "داعش" نحو 600 رجل كانوا معتقلين في سجن بادوش العراقي، في شاحنات إلى واد، قبل أن يطلق مسلحوه النار عليهم.

وجرت الثلاثاء مراسم تشييع في بغداد وأخرى في النجف وسط البلاد، لدفن 78 من ضحايا سجن بادوش.

وفي بغداد، أمام نصب الشهيد، شيع الضحايا في توابيت مغطاة بالعلم العراقي وضعت في سيارات الجيش على أنغام عزفتها فرقة عسكرية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن وزير الصحة صالح الحسناوي، أنه "بمناسبة تحديد 78 من رفات شهداء سجن بادوش الذين تم إعدامهم بدم بارد من قبل عصابات داعش الإرهابية المجرمة، تمت إقامة تشييع رمزي لرفات الشهداء واستذكار هذه الفاجعة الأليمة".

وقال مدير عام دائرة الطب العدلي الطبيب زيد علي عباس متحدثا من النجف : "تم التعرف كمرحلة أولى على 78 حالة من اصل 605 حالات".