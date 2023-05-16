الإمارات تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال تغير المناخ

شارك مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية سعيد مبارك الهاجري، في المؤتمر السادس للمحيط الهندي بعنوان: «السلام والازدهار والشراكة من أجل مستقبل مرن». وأكد الهاجري في كلمة له حرص الإمارات على العمل بشكل وثيق مع دول المحيط الهندي والمجتمع الدولي من أجل تعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال تغير المناخ، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) تؤمن بأهمية التعاون العالمي لتعزيز العمل المناخي وتحقيق مستقبل مستدام منخفض الكربون. وفي هذا الصدد، شدد الهاجري على التزام الإمارات الراسخ بتنظيم مؤتمر (COP28) وأن يتسم بالشفافية والشمول، حيث تنظر الدولة للعمل المناخي على أنه فرصة لدعم النمو المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي.