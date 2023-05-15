سورية تحضر اجتماعاً للجامعة العربية للمرة الأولى منذ 2011

شارك وفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد، اليوم الإثنين، في اجتماع تحضيري يسبق القمة العربية المقررة الجمعة في جدة، في أول مشاركة لسورية في اجتماعات جامعة الدول العربية بعد أكثر من 11 عاماً على قرار تعليق عضويتها، حسب مشاهد بثّتها قناة الإخبارية السعودية الرسمية، والتلفزيون السوري.

وقررت جامعة الدول العربية في 7 مايو الجاري استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها بعد أكثر من عقد على تعليق عضوية دمشق، وبعد أيام قليلة تلقى الرئيس السوري بشار الأسد دعوة رسمية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في مدينة جدة الجمعة.

وفي مستهل اجتماع أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة في جدة، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: "أنتهز هذه الفرصة للترحيب بعودة الجمهورية العربية السورية إلى جامعة الدول العربية، متطلعاً للعمل مع الجميع لتحقيق ما نصبو إليه قيادات وشعوباً".

وأظهرت مشاهد بثّتها قناة الإخبارية السعودية الرسمية من داخل الاجتماع، الوفد السوري الدبلوماسي برئاسة وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل يشغل مقعد سورية للمرة الأولى في اجتماع للجامعة العربية منذ 16 نوفمبر 2011.

وأكد الخليل أنه "في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن المتغيرات الدولية التي يمر بها العالم فإن موضوع تحقيق الأمن الغذائي حاجة أساسية وملحة ما يتطلب تعزيز العمل العربي المشترك في هذا المجال".

ودعا الخليل الدول العربية إلى المشاركة في الاستثمار بسورية في ظل وجود فرص واعدة وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار، مؤكداً أن "سورية جاهزة للتباحث في سبل التنمية المشتركة الثنائية ومتعددة الأطراف بما يحقق الفائدة للشعوب العربية".