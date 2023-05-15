أردوغان: متفوقون وننتظر النتائج الرسمية.. ونحترم إذا كانت هناك جولة إعادة للانتخابات

قال مرشح تحالف الشعب الحاكم في تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان فجر اليوم الاثنين، "نعلم بأننا متفوقون في هذه الانتخابات ولكننا ننتظر النتائج الرسمية التي ستظهر الإرادة الوطنية".

وفي كلمة له قبل صدور نتائج الانتخابات الرئاسية الرسمية، قال أردوغان: "نعلم بأننا متفوقون في هذه الانتخابات ولكننا ننتظر النتائج الرسمية التي ستظهر الإرادة الوطنية". وأضاف أردوغان: "نسبة المشاركة في الانتخابات التركية لا مثيل لها في العالم وهي الأكبر في تاريخنا السياسي".

وقال أردوغان:، أن على الشعب أن يتحلى باليقظة لحين انتهاء عد الأصوات، مضيفا أن عد الأصوات في الداخل والخارج مستمر، ونتوقع زيادة الأرقام مع إعلان النتائج الرسمية.وقال أردوغان: لا نعلم النتائج على وجه الدقة، لكننا نتقدم بفارق 2.6 مليون صوت على أقرب منافسينا.

وتابع أردوغان: نعتقد أننا سنفوز في الجولة الأولى. وتابع : إذا كانت هناك جولة إعادة فسوف نحترم ذلك مضيفا: لا نعلم إن كانت الانتخابات الرئاسية ستحسم في الجولة الأولى.

وكانت نسبة الأصوات التي حصل عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد تراجعت إلى أقل من 50% بعد فرز 95 في المئة من الأصوات، بعدما أفادت وسائل إعلام رسمية بتقدمه في وقت مبكر مساء الأحد. وبعد فرز 95.4% من الأصوات، حصل أردوغان على 49.76%، وكمال كليشدار أوغلو: 44.49%، وسنان أوغان: 5.30%.، ومحرم إنجه (منسحب) 0.46%.

وأفادت وكالة الأناضول التركية الحكومية، أن النتائج الانتخابية أظهرت الانتقال إلى جولة ثانية للحسم بين أردوغان وكيليتشدار أوغلو.

وقبل ذلك، قال أردوغان: إن أي إعلان لنتائج متسرعة للانتخابات يعني «سرقة إرادة الشعب». وأضاف، في تدوينة له عبر تويتر، أن عملية فرز الأصوات ما زالت مستمرة، وتابع «أرجو من جميع أصدقائي وزملائي ألا يتركوا صناديق الاقتراع مهما كانت الأسباب، إلى حين الوصول للنتائج الرسمية النهائية»، بينما قال منافسه كليتشدار أوغلو على تويتر أيضاً «لن ننام الليلة»، داعياً إلى إحصاء بطاقات الاقتراع جميعها.

واتهم كمال كليتشدار أوغلو، منافسيه أردوغان بـ "عرقلة" عملية فرز الأصوات في تصريحات بمقر حزب الشعب الجمهوري الذي يتزعمه في أنقرة.

وقال كليتشدار أوغلو "لا تمنعوا إرادة هذه الأمة"، مضيفا أن حملته ستبقى "هنا حتى يتم فرز كل بطاقة اقتراع".

وفي الوقت ذاته، اتهم المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جليك منافسه حزب الشعب الجمهوري بالإفساد، فيما اتهم السياسي من حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو وكالات أنباء الدولة بنشر أرقام أولية مزيفة منمقة لصالح رجب طيب أردوغان.