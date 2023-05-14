أردوغان يتقدم على منافسه في الانتخابات بعد فرز 61% من الصناديق

تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منافسه في الانتخابات الرئاسية التركية، بعد فرز 61% من الصناديق الانتخابية، وسجل الرئيس التركي تقدم في الأصوات بنسبة 51.56%، في حين تقدم منافسه كمال كليتشدار أوغلو في عدد الأصوات محققاً أصوات بمعدل 42.61%، وذلك بعد فرز 61% من الصناديق الانتخابية.

وجاءت أغلب أصوات أوغلو من المنطقة الشرقية لتركيا وأطراف في الجانب الغربي، بينما اكتسح أردوغان في المناطق الوسطى، في حين جاءت نسب المنافسين الآخرين على الرئاسة التركية ضعيفة .

ورفع رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، في وقت سابق، حظراً على النشر، كان قد طالب بالانتظار حتى يعلن المجلس النتائج الأولية الرسمية.

وأظهرت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات تفوق أوغلو الذي تعهد بالتراجع عن الكثير من سياسات أردوغان الممتدة منذ 20 عاماً، إلا أن النتائج الأولية أظهرت تقدم الرئيس التركي الحالي أردوغان على منافسه.