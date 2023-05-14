البيت الأبيض: «البنتاغون» لن تسمح بتعرض الملاحة في الشرق الأوسط للخطر

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة رصدت تهديدات إيرانية متكررة للشحن التجاري في الخليج، وأن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ستبدأ في تعزيز تمركزها الدفاعي في منطقة الخليج، ولن تسمح بأن تتعرض الملاحة في الممرات البحرية في الشرق الأوسط للخطر.

وأوضح كيربي أن إيران مارست مضايقات أو هاجمت أو تدخلت في الحقوق الملاحية لما يصل إلى 15 سفينة تجارية ترفع أعلام دول مختلفة، مضيفاً في إفادة صحافية: «ستتخذ وزارة الدفاع سلسلة من الإجراءات لتعزيز تمركزنا الدفاعي في الخليج».

وأضاف أن القيادة المركزية الأميركية ستقدم تفاصيل إضافية عن هذه التعزيزات في الأيام المقبلة.

وقال الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، في الثالث من مايو الجاري، إن القوات البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني» احتجزت ناقلة النفط نيوفي التي ترفع علم بنما في أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، وجاء الحادث بعد أيام من احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة تدين بشدة الأعمال التي تهدد وتتدخل في الملاحة التجارية، وإن واشنطن لن تسمح لقوى أجنبية بأن تعرض للخطر الملاحة في الممرات البحرية في الشرق الأوسط.

ومضى كيربي يقول إن الولايات المتحدة رصدت تهديدات وهجمات إيرانية متكررة على شركات الشحن التجارية التي تمارس حقوقها الملاحية في المياه الدولية، مشيراً إلى أن الأسطول الخامس الأميركي، الذي يتخذ من البحرين مقراً، يعمل مع حلفاء إقليميين لزيادة تناوب دوريات السفن والطائرات في أنحاء مضيق هرمز.

وقال الأسطول الخامس الأميركي إن «استيلاء إيران غير المبرر وغير المسؤول وغير القانوني على السفن التجارية ومضايقتها يجب أن يتوقف».

وذكرت القيادة المركزية للجيش الأميركي، ومقرها فلوريدا، التي تشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، إن الولايات المتحدة تناقش الخيارات مع الشركاء الإقليميين، مضيفة: «أي قرار بخصوص تمركز القوات سيتخذ بعد التشاور مع حلفائنا، وستكون متسقة مع الرغبة الجماعية في ضمان سلامة وحرية الملاحة لكل الدول».