مقتل 13 بينهم 7 جنود في هجوم جنوب غرب باكستان

أسفرت مداهمة تستهدف مسلحين في جنوب غرب باكستان، ردا على هجوم سابق على جنود، عن مقتل سبعة جنود وستة مسلحين ومدني، حسبما قال الجيش اليوم السبت.

واستمرت العملية لمدة يومين بعد أن هاجمت مجموعة من المسلحين معسكرا للجنود في منطقة قلعة سيف الله بإقليم بلوشستان شمال البلاد فجر الجمعة.

وقال الجيش إن المسلحين احتجزوا أيضا ثلاث عائلات بينهم نساء وأطفال رهائن في المنطقة السكنية بمعسكر الجيش.

وقال بيان لفرع الإعلام بالجيش إن سبعة جنود وستة مسلحين ومدني واحد قتلوا في المداهمة التي تلت ذلك. كما أصيبت امرأة خلال العملية.