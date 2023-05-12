أوروبا تتجهز لـ «اقتصاد الحرب»

قال مفوض السوق الداخلية وشؤون الصناعات في الاتحاد الأوروبي تيري بريتون، إن الاتحاد الأوروبي «يجب أن ينتقل الآن إلى وضع اقتصاد الحرب»، حيث تجبر الحرب في أوكرانيا أوروبا على تكثيف صناعاتها الأمنية والدفاعية.

وتعهد بريتون خلال قمة الدفاع الأوروبية التي جرت أعمالها في بروكسل بمبلغ مليار يورو من مرفق السلام الأوروبي، لمواصلة تجديد مخزونات الدول الأعضاء.

وقال بريتون عبر رابط فيديو: إن المفوضية مستعدة لتسريع إجراءات المشتريات العامة وإزالة العقبات أمام نقل الذخيرة داخل السوق الموحدة ورفع «أي حواجز تنظيمية» على وقت العمل.

وكرر المفوض دعوته لأوروبا إلى زيادة طاقتها الإنتاجية إلى مليون طلقة سنوياً في غضون عام، كجزء من مشروع «قانون دعم إنتاج الذخيرة».