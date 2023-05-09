مصادر يمنية: التوقيع على هدنة طويلة الأمد قريباً

أكدت مصادر يمنية مطلعة، استكمال المرحلة الأولى من إعداد خارطة الطريق للسلام في اليمن، والمكونة من ثلاث مراحل، وسيتم عرضها على الأطراف اليمنية من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، خلال أيام لتوقيعها.

وأفادت المصادر بأنه خلال الأيام القليلة الماضية، تم مناقشة البنود التي تدور حولها خلافات فنية، وتم وضعها في إطار حلول ترضي الجميع، مشيرة إلى أنه سيتم التوقيع على هدنة طويلة الأمد قريباً.

وأشارت المصادر إلى وجود تحرك على مستوى سفراء مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن، لدعم مسارات السلام المرتقب في اليمن.

من جهة أخرى، أكدت مصادر عسكرية يمنية، بدء انتشار قوات "درع الوطن" اليمنية في مناطق التماس مع ميليشيات الحوثي في محافظتي "مأرب وشبوة"، في إطار المهام الموكلة إليها من قبل القيادة اليمنية، والمتمثلة بالانتشار والتمركز في مناطق التماس لتأمينها خلال فترة المفاوضات.