المرر يترأس وفد الإمارات في اجتماعات «الوزاري العربي»

ترأس وزير دولة، خليفة شاهين المرر، وفد الإمارات العربية المتحدة إلى الاجتماعات غير العادية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية. وخلال الاجتماع الأول المغلق، اعتمد وزراء الخارجية العرب مشروع قرار اعتماد عودة الجمهورية العربية السورية لشغل مقعدها المجمد في الجامعة العربية منذ عام 2011، وبخصوص تطورات الأزمة في السودان، اعتمد الوزراء خلال الاجتماع الثاني المغلق مشروع قرار يتضمن تشكيل مجموعة اتصال عربية وزارية للتوصل لتسوية للأزمة الراهنة، والعمل على عودة الاستقرار والهدوء. وفي الاجتماع الثالث المغلق، بحث الوزراء آخر تطورات القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، حيث تم اعتماد بيان بشأن هذا الملف.