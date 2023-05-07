الأردن يتسلم النائب العدوان من السلطات الإسرائيلية

أعلن الأردن ، اليوم الأحد، بدء عملية تسلم النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية الشهر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) اليوم عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي قوله إنه بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية.

وكان جواد بولص، محامي النائب العدوان قال إنه أبلغ بإلغاء السلطات القضائية الإسرائيلية جلسة تمديد حبس النائب التي كان مقررا عقدها اليوم.

وأضاف المحامي بولص ، في تصريحات لـقناة "المملكة" أوردتها على موقعها الإلكتروني اليوم ، أن "صلاحية أمر الحبس الصادر بحق العدوان تنتهي اليوم ".

ووفق المحامي :"أبلغت بإلغاء جلسة المحكمة المقررة اليوم، ما يعني قانونيا انتهاء توقيفه، وما يعني عدم وجود ما يستوجب بقاءه موقوفا".

كانت السلطات الإسرائيلية أوقفت النائب الأردني عماد العدوان يوم 23 أبريل بدعوى محاولة تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية.